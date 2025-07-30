الصور الأولى من عزاء شقيق المخرج خالد جلال

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

أقيم منذ قليل عزاء حسن شقيق المخرج خالد جلال، والذي رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي.

شهد العزاء المقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، استقبال خالد جلال المعزين في وفاة شقيقه الراحل.

وشُيّع ظهر اليوم، جثمان الراحل حسن جلال، شقيق المخرج المسرحي الكبير خالد جلال، إلى مثواه الأخير، وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، جاء في مقدمتهم: أحمد السقا، منير مكرم، محسن منصور، ميمي جمال، نضال الشافعي، أحمد رزق، أحمد صيام، عفاف مصطفى، والكابتن عصام الحضري، ، وغيرهم من الأصدقاء والمقربين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

يُعد المخرج خالد جلال واحدًا من أبرز رموز الحركة المسرحية في مصر، وُلد في 3 نوفمبر 1963، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، حيث أسّس فرقة "لقاء المسرحية" وقدّم من خلالها عددًا من العروض، بعضها من تأليفه.

حصل جلال على عدة جوائز كمؤلف ومخرج، ثم قرر دراسة الفن أكاديميًا فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصل على منحة دراسية في الإخراج المسرحي سافر من خلالها إلى روما للاطلاع على التجارب الغربية.

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