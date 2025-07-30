بإطلالة صيفية.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورًا من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، والتي حازت على تفاعل متابعيها.

نشرت مي، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية، مرتدية ملابس البحر.

وانهالت عليها عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ماشاء الله عليكي، قمر، إنتي عنوان الأناقة والرقي، يا جمالك، الجمال كله، التفاصيل تجنن، أتحف من التحفة".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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