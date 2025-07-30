قبل وفاته.. ماذا قال لطفي لبيب عن الموت؟

كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان أشرف زكي، وفاة الفنان لطفي لبيب، اليوم الأربعاء، عقب تدهور حالته الصحية



وقال أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "الفنان لطفي لبيب، توفي بعد الحالة الصحية الحرجة التي مر بها".



الفنان الراحل لطفي لبيب، كان قد تحدث عن الموت، خلال ظهوره في برنامج "أنا والقناع" المذاع عبر شاشة “CBC” وتقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب.



وقال: "المرض مبقاش يخوف، أنا مستني الموت في أي لحظة، ويا أهلا بيه يشرف وينور، أنا جالي فيرس سي ورحنا اشترينا الدوا من أمريكا القرص كان بألف دولار".



وتابع: "جبت علاجي وتعالجت وبقيت زي الفل وكملت مسيرتي إلى أن جاءت لي الجلطة، أهلا بيها أنا متعايش معها جدا وكويس”



وأضاف: "أنا مقدمتش إساءة لحد في حياتي، غلطت في حق نفسي كتير جدا، يعني مثلا لما أقعد أشتغل 24 ساعة متواصل إلى أن جاءت لي الجلطة، أليس هذا ظلم في حق نفسي”.



يذكر أن، آخر أعمال لطفى لبيب فيلم "أنا وابن خالتي"بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، ومن إخراج أحمد صالح.



لطفى لبيب عن الموت









