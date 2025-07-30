وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا صباح اليوم، الفنان الكبير لطفي لبيب، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وأكد خبر الوفاة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

وكان الفنان أشرف زكي، كشف في تصريح سابق لـ"مصراوي"، عن تدهور حالته الصحية، قائلًا: "الحالة حرجة، وأرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء، فهو يمر بظرف صحي دقيق".

ويُعد لطفي لبيب من أبرز فناني جيله، وترك بصمة في الدراما والسينما المصرية، من خلال أدواره التي جمع فيها بين الكوميديا والدراما، ونجح في تجسيد شخصيات متنوعة جعلته واحدًا من الوجوه المحبوبة لدى الجمهور.