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تامر حسين عن مشاركته في ألبوم "ابتدينا" لعمرو دياب: وصلنا لـ 75 أغنية سوا

02:56 م الخميس 03 يوليه 2025

عمرو دياب

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، عن مشاركته في ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، والذي طُرح اليوم، 3 يوليو، عبر موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

وكتب تامر: "مشارك في ألبوم الفنان عمرو دياب بـ5 أغاني، (خطفوني) كلمات: تامر حسين، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: أسامة الهندي، ماستر: أمير محروس".

وأضاف: "(يلا) كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أحمد إبراهيم، ماستر: أمير محروس، (ماليش بديل)، كلمات: تامر حسين، ألحان: إسلام زكي، توزيع: عادل حقي، ماستر: أمير محروس".

وتابع: "(دايمًا فاكر) كلمات: تامر حسين، ألحان: شادي حسن، توزيع: أحمد إبراهيم، ماستر: أمير محروس، أغنية (ابتدينا)، كلمات: تامر حسين، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: عادل حقي، ماستر: أمير محروس".

واختتم: "بشكر كل زمايلي الصُناع اللي شاركوني في الأغاني وأضافوا لي، وبشكر أخويا وصديقي الفنان عمرو دياب على ثقته الغالية المتجددة فيا، أصبح رصيد أغانينا مع بعض ٧٥ أغنية ".

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