نقابة الموسيقيين تُقيم عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر

كتبت- سهيلة أسامة:

قررت النقابة العامة للمهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب وفاته أمس، تكريمًا لما عُرف به من أخلاق رفيعة وسلوك نبيل داخل الوسط الفني وخارجه.

وأعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، عن حزنه الشديد لفقدان أحمد عامر، قائلاً: "النقابة ستظل تفخر بأبنائها من أصحاب السيرة العطرة والسمعة الطيبة. أحمد عامر كان أحد النماذج المشرفة التي نفتخر بها، وسيفتقده الوسط الفني والإنساني كثيرًا".

وأضاف: "اتخذنا قرار إقامة العزاء تقديرًا لمكانته، ولما تركه من أثر طيب في قلوب زملائه ومحبيه. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

وأكدت النقابة في بيانها أن أبوابها ستظل مفتوحة دائمًا لتكريم كل من يُحسن إلى فنه وجمهوره، ويترك أثرًا إيجابيًا في مجتمعه وسيرته.

يُذكر أن الفنان الراحل أحمد عامر قدم خلال مشواره الفني عددًا من الأغاني التي لاقت تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، من أبرزها: "ما بقيتش مستغرب"، "الكل خاب"، "صحبة بمليون وش"، وغيرها.

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