وصلت 18000 جنيه.. نفاد بيع تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الجهة المنظمة لحفل النجم عمرو دياب، المقرر إقامته في الساحل الشمالي، تطورات جديدة في بيع التذاكر لحضور الحفل المقام غدا الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو.

وأعلنت عبر منصة بيع التذاكر، عن نفاذ آخر الفئات التي طرحت من الموجة الثانية، وهي التي تخص القريبة من المسرح، وقيمتها 10000 جنيه.

وكانت الجهة المنظمة قد أعلنت بيع جميع تذاكر الفئات التالية من الموجة الثانية، وهي 7000، و 8000، و9000، و 14000 جنيه، وذلك بعد أيام من اكتمال حجز تذاكر الموجة الأولى في فئات 11000، و 13000، و 16000 جنيه، و 18000 جنيه.

وأوضحت، مؤخرا أن التذاكر المتاحة، هي فئات، 40000، و 12000، و 17000، قبل الكشف عن بيعها بالكامل

ويقدم النجم عمرو دياب الحفل في شاطئ صول مراسى بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو ، بمشاركة المغني والموسيقي الألماني "مونو لبنك-Monolink"، الشهير بتقديم الموسيقى الإليكترونية، والفريق الألماني" Who Made Who" .

ويستعد النجم عمرو دياب، اليوم الخميس لطرح أغاني ألبومه "ابتدينا"، والذي يشهد تعاونه الأول مع شركة سوني ميوزيك، بالإضافة إلى عودته للتعاون مع الملحن عمرو مصطفى، والأغنية الرئيسية، من كلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع عادل حقي، و ميكس و ماستر امير محروس.