هنا الزاهد عن مشاركتها في فيلم "الشاطر": "أول مرة أعمل أكشن"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن كواليس دورها في فيلم "الشاطر"، والذي يعرض في السينمات الفترة الحالية.

وقالت هنا في لقائها ببرنامج "عرب وود"، على موقع "انستجرام": "الشخصية اسمها كارميلا، بتعمل مصايب وبشعة، أنا أول مرة أعمل دور زي ده وأول مرة أعمل أكشن، كارميلا هي المصيبة بتاعت الفيلم كله".

وأعربت هنا عن سعادته بالتعاون مع النجم أمير كرارة بطل "الشاطر"، قائلة: "أمير هو ملك الأكشن والكوميديا، انبسط معاهم وي وحبيتهم أوي وكواليسنا كانت حلوة".

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى.

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