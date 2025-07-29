فستان أسود جريء.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفَت الفنانة دينا الشربيني الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة خلال حضورها الحفل السنوي الثاني عشر لمجلة Enigma، والذي أُقيم بمدينة بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس.

وشاركت دينا جمهورها مجموعة صور من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كان من دواعي سروري أن أكون ضيفة الشرف في الاحتفال الثاني عشر للتألق والنجاح العربي مع مجلة Enigma في بيفرلي هيلز".

و وجهت رسالة شكر لـ سيدة الأعمال ياسمين شحاتة وكتبت: " "شكرًا لكي على تقديرك لمسيرتي المهنية، وشكرًا لكي على جعل هذه الليلة مميزة للغاية".

وظهرت دينا خلال الحفل بإطلالة لافتة، ارتدت فيها فستانًا قصيرًا باللون الأسود، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها، ما نال إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "كامل العدد"، من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، حسين فهمي، إسعاد يونس وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال.

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