بعد أزمتها الأخيرة.. وفاء عامر لـ جمهورها: شكرا لكل إنسان دعمني

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة لجمهورها ونجوم الفن على دعمها في أزمتها الأخيرة، ضد مروجي الشائعات التي تعرضت لها.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "من قلبي شكرًا لكل إنسان دعمني، ووقف في ضهري، وصدق فيا وقت المحنة محبتكم نعمة حقيقية، وأنا ممتنة ليكم من كل قلبي".

حرص العديد من نجوم الفن على دعم النجمة وفاء عامر، بعد تطور أزمتها الأخيرة وتوجيه اتهامات لها والإدعاء بالعمل في تجارة الأعضاء.

ووجه كلًا من الفنان هاني رمزي، الفنانة منة فضالي، الفنانة نهال عنبر، الفنان أحمد كرارة، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة أمينة، وغيرهم، رسائل دعم للفنانة وفاء عامر.

كانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت في بيان صحفي تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة، التي وصفتها بالمغرضة والموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار الدور الذي تقوم به في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

وأكدت النقابة أنها تواصلت مع وفاء عامر للاطمئنان عليها، ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو تجاوز.

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