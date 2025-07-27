محمد سامي ينشر صورة مع لاعب الفنون القتالية الشهير إسلام ماخاشيف

كتب - معتز عباس:

التقط المخرج محمد سامي صورة تذكارية مع لاعب الفنون القتالية الشهير إسلام ماخاشيف.

ونشر سامي صورة سيلفي له مع المقاتل الروسي "ماخاشيف"، من احدى المسابقات القتالية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

اقرأ أيضا..

الليلة.. هدى المفتي ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

بعد غضب تامر حسني.. تعرف على الأغاني الأكثر رواجا بموقع "يوتيوب"