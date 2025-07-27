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بـ "لوك جديد"| ريم مصطفى تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها

07:12 م الأحد 27 يوليو 2025

ريم مصطفى

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريم مصطفى أنظار المتابعين من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ريم، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء قضاء إجازة الصيف، وكتبت: "بشرة رائعة، ونسيم المحيط، قلب مرتاح".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""منورة يا نجمة"، "جمالك غطى علينا"، "عسل أوي"، "مفيش زي جمالك".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما شاركت ريم في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.

ريم مصطفى

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