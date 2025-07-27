مراد منير يروي كواليس تعاون فني لم يكتمل مع زياد الرحباني

كتبت- سهيلة أسامة:

استعاد المخرج المسرحي مراد منير ذكريات جمعته بالشاعر أحمد فؤاد نجم، خلال فترة التحضير لأغاني مسرحية "لولي"، والتي كان من المقرر أن يتعاون فيها مع الموسيقار زياد الرحباني.

وكتب "منير" عبر حسابه على "فيسبوك": "خلص نجم أغاني مسرحية (لولي)، واقترح عليا نكلم زياد يلحن العمل، نجم قدر يجيب رقم تليفونه في لبنان وكلمناه".

وتابع: "أول مرة كنت أسمع صوته الرقيق، فرح بالفكرة وقالنا تعالوا عندي وماتشيلوش هم حاجة".

وأضاف: "جهزنا للسفر وكنا فرحانين إننا حنقابل الفتى الجميل زياد.. وفجأة اندلعت معارك رهيبة في بيروت، معارك خسرتنا أجمل لقاء حلمنا بيه أنا وصاحب عمري أحمد فؤاد نجم".

ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.

وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.

ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.

ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".

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