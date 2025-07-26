"وداعا الرائع الثائر"..صبا مبارك وحنان مطاوع تنعيان زياد الرحباني

كتب- هاني صابر:



نعت الفنانتان صبا مبارك وحنان مطاوع، الموسيقار الكبير زياد الرحباني الذي وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 69 عاما.



وكتبت صبا مبارك، عبر حسابها على إنستجرام: "ما في حدا من بلاد الشام ما حب وبكى وفكر بالوطن وهو بيسمع أغاني زياد، ولها اللحظة أغاني زياد بتحرك حنين عميق كتير جواته".



فيما كتبت حنان مطاوع عبر حسابها على نفس التطبيق: "دايمًا بالآخر في آخر في وقت فراق.. الله يرحمه... وداعًا الرائع الثائر الفنان زياد الرحباني".



ورحل عن عالمنا، الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، عن عمر ناهز الـ 69 عاما.



ويعد زياد الرحباني فنان وملحن ومسرحي وكاتب لبناني اشتهر بموسيقاه الحديثة وتمثيلياته السياسية الناقدة، وهو من مواليد 1 يناير 1956.



وتميز أسلوبه بالسخرية والعمق في معالجة الموضوع، ويعتبر صاحب مدرسة في الموسيقى العربية والمسرح العربي المعاصر.



ووالدته هي نهاد حداد المغنية ذات الشهرة العالمية والمعروفة بـ "فيروز"، ووالده هو عاصي الرحباني أحد الأخوين رحباني الرواد في الموسيقى والمسرح اللبناني.



ومن أبرز أعماله المسرحية الشهيرة "بالنسبة لبكرا شو" و "فيلم أميركي طويل" و "نزل السرور".







