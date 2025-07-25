أول تعليق من وليد توفيق على شائعة وفاته

كتب- مروان الطيب:

رد الفنان وليد توفيق على شائعة وفاته التي تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر وليد توفيق مقطع فيديو عبر حسابه على انستجرام، طمأن خلاله جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، مؤكدا انه يتمتع بصحة جيدة نافيا ما يتم تداوله من شائعات وفاته.



وقال: "خبر مش مظبوط ابدا، وكالعادة السوشيال ميديا بتطلع أخبار مش مظبوطة اني توفيت وكمان في المستشفى هذا خبر غير صحيح وانا بخير الحمد لله وبصحة جيدة وشكرا لكل محبيني وحبايبي اللي سألوا عني".

وأحيا الفنان وليد توفيق مؤخرا العديد من الحفلات الغنائية بمختلف أنحاء الوطن العربي وسط حضور جماهيري ضخم، وقدم خلالها باقة من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره ومحبيه.





