أسما شريف منير تنشر 10 صور.. وتسأل الجمهور: تفتكروا هحقق أحلامي؟

القاهرة- مصراوي:

شاركت أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة.

وفي تعليقها على الصور، كتبت أسما: "تفتكروا هحقق أحلامي؟"، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "ربنا يسعدك ويرزقك بالخير كله"، "دي الأحلام تجيلك وهي مبسوطة"، "جميلة ما شاء الله"، "ما شاء الله زي القمر، ربنا يكرمك إن شاء الله بس متنسانيش بدعوة حلوة منك"، "أكيد"، "كاريزما"، "هتحققي"، "مفيش حاجة مستحيلة على ربنا"، "ربنا يكتبلك اللي فيه الخير ويبعد عنك الأذى".

جدير بالذكر أن أسما شريف منير احتفلت مؤخرًا بزواجها، وشاركت الجمهور صورًا وفيديوهات من حفل عقد القران، بحضور أسرتها والمقربين، كما حرصت على نشر صورًا من شهر العسل تجمعها بزوجها.