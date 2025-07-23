بالصور| بلقيس تستعد لطرح "يا مطنشنا" بعد تصويرها في لبنان

كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة بلقيس فتحي لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "يا مطنشنا"، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

الأغنية من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع سليمان دميان، وانتهت بلقيس من تصويرها مؤخرًا على أحد الشواطئ الساحلية في لبنان، تحت إدارة المخرج إيلي فهد، وتجمع أجواء الأغنية بين الطابع الرومانسي والكوميدي.

وتُعد "يا مطنشنا" خامس أغنية تقدمها بلقيس باللهجة المصرية، بعد أغاني "دبلوماسي"، "ونتدلع"، "مزاجنجي"، وكانت آخر أغانيها المصرية "ألف روح" التي طُرحت في صيف 2023، وحققت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات المختلفة.

يُذكر أن بلقيس قدمت خلال مشوارها الفني مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة بمختلف اللهجات العربية والمصرية، وحققت من خلالها حضورًا لافتًا.