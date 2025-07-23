إعلان

بالصور| بلقيس تستعد لطرح "يا مطنشنا" بعد تصويرها في لبنان

05:38 م الأربعاء 23 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    المطربة بلقيس (2)
  • عرض 4 صورة
    المطربة بلقيس (3)
  • عرض 4 صورة
    المطربة بلقيس (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة بلقيس فتحي لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "يا مطنشنا"، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

الأغنية من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع سليمان دميان، وانتهت بلقيس من تصويرها مؤخرًا على أحد الشواطئ الساحلية في لبنان، تحت إدارة المخرج إيلي فهد، وتجمع أجواء الأغنية بين الطابع الرومانسي والكوميدي.

وتُعد "يا مطنشنا" خامس أغنية تقدمها بلقيس باللهجة المصرية، بعد أغاني "دبلوماسي"، "ونتدلع"، "مزاجنجي"، وكانت آخر أغانيها المصرية "ألف روح" التي طُرحت في صيف 2023، وحققت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات المختلفة.

يُذكر أن بلقيس قدمت خلال مشوارها الفني مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة بمختلف اللهجات العربية والمصرية، وحققت من خلالها حضورًا لافتًا.

المطربة بلقيس اغنية يا مطنشنا لبنان بلقيس فتحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)