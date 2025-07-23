"ليلة سحرية".. لقاء سويدان تتألق بالأزرق في أحدث جلسة تصوير

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة لقاء سويدان أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "سويدان" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "ليلة سحرية قضيتها في عرض أزياء الأمل والفرح في جدة."

يُذكر أن الفنانة لقاء سويدان شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوصفة السحرية"، والذي تدور أحداثه حول المشكلات الزوجية، في إطار اجتماعي درامي.

ويشارك في بطولة العمل: شيري عادل، هيدي كرم، عمر الشناوي، وبسمة داود.

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