خضعت ل 7 عمليات جراحية.. تفاصيل أصعب 6 سنوات عاشتها سمية الألفي

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة سمية الألفي، على مدار 6 سنوات، في صراع قوي مع مرض السرطان، كانت من أهم أسباب غيابها عن الساحة الفنية.

الفنانة سمية الألفي، التي تدخل اليوم الأربعاء عامها الـ 72، إذ ولدت في مثل هذا اليوم الموافق 23 يوليو عام 1953 ، تحدثت عن تفاصيل السنوات الست، ومراحل خضوعها للعلاج من السرطان، في أكثر من لقاء.

تحدثت سمية الألفي، عام 2017، خلال ظهورها في برنامج “فحص شامل” على شاشة الحياة، عن المرض النادر الذي أصيبت بها، واضطرت بسببه لإجراء 7 عمليات جراحية في عدة دول كألمانيا وأمريكا وسويسرا.

وقالت: "كنت أعاني من حالة نادرة، بدأت من آلام شديدة في الظهر، وعدم قدرة على المشي، ومحدش عارف طبيعتها، حتى عرفت إن فيه أكياس خلف الرحم والحوض، وتكونت على العمود الفقري، وهي التي تؤثر على الحركة والمشي".

وتابعت: "المشكلة كانت إن الأطباء في مصر وقتها لم يتعرفوا على طرق العلاج، وباقتراح من فاروق الفيشاوي، سافرت إلى سويسرا للعلاج".

الكيماوي

عادت الفنانة سمية الألفي، في عام 2022، للحديث عن حالتها، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يذاع على شاشة "mbc مصر".

وقالت: "أنا بتحسن وشالوا السرطان اللي كان في الثدي والغدد اللمفاوية".

وأضافت: "كمان أسبوعين أبدأ رحلة العلاج الكيماوي والإشعاعي، وأنا راضية والحمد الله رب العالمين، وأنا الآن بخير، ولكن الدكتور قالي أن الورم الذي أصبت به نادر جدًا".

مفيش سرطان تاني

وأعلنت سمية الألفي، في مداخلة هاتفية أجرتها في مايو 2023، مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، عبر قناة dmc، عن تعافيها، وقالت: "أنا كويسة كل الفحوصات اللي عملتها طلعت كويسة، والدكتور قالي خلاص مفيش سرطان تاني.. الحمد لله أنا تعافيت منه، إحنا عندنا دكاترة هايلين في مصر، المعالج والجراح بتوعي كانوا شباب، ومنهم واحد كان مع ابني أحمد في المدرسة".

وتابعت:"أنا متفائلة خير وبطمن كل الناس، والسيدات اللي جالهم كانسر، محدش يفقد الأمل، عندنا دكاترة على مستوى عظيم من العلم، حاجة بديعة حقيقي، وبقول لكل مريض توكل على ربنا، وخلوا عندكم أمل ورضا، أنا كنت بقول دايمًا لربنا أنا راضية، بشكر ولادي وكل واحد سأل عليا في مرضي".