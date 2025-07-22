بالمايوه البوركيني.. صور حنان مطاوع تتألق على البحر

كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة حنان مطاوع بعطلتها الصيفية حاليا، ونشرت مجموعة صور جديدة لها على البحر عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت حنان مطاوع مرتدية مايوه بوركيني، والتقطت العديد من الصور التذكارية على البحر وكتبت على الصور: " انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر انا بعشق البحر".

يذكر أن حنان مطاوع تنتظر عرض مسلسل "حياة أو موت" ويشاركها البطولة كل من رتا رئيس،ةمحمد علي رزق، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج هاني حمدي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.