محمود فارس يشارك في بطولة فيلم "طلقني" مع كريم محمود عبدالعزيز

كتبت- نوران أسامة:

بدأ الفنان محمود فارس تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "طلقني"، وتم تصوير عدد من المشاهد في منطقة مصر الجديدة.

ويشارك في بطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

ومن المقرر طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كافة مراحل التصوير والمونتاج، وهو من إنتاج شركة "نيو سينشري" والمنتج زيد الكردي.

يذكر أن محمود فارس شارك في دراما رمضان الماضي في مسلسل "المداح ٥" وحقق العمل نجاحا كبيرا

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