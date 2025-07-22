20 صورة لراغب علامة على المسرح بعد تصدره التريند

كتبت - نوران أسامة:

تصدر الفنان راغب علامة تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الجدل الذي أُثير حول حفله الأخير في الساحل الشمالي، والذي انتهى بإصدار نقابة المهن الموسيقية قرارًا بإيقافه مؤقتًا عن الغناء في مصر.

وجاء القرار عقب بيان رسمي من النقابة، برئاسة الفنان مصطفى كامل، تضمّن استدعاء راغب للتحقيق بشأن ما حدث خلال الحفل، بعد صعود إحدى المعجبات على المسرح تقبيله، وهذا الأمر اعتبرته النقابة مخالفًا للأعراف والتقاليد.

الفنان راغب علامة تواصل هاتفيًا مع النقيب مصطفى كامل، وأرسل له رسالة صوتية، فضّل الأخير عدم نشرها احترامًا للخصوصية. وجاء في الرسالة: "أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين، وسياحة مصر هي مسئوليتنا كفنانين عرب مشاركة مع اخواننا الفنانين المصريين، وأتمنى أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر وخصوصاً الساحل الشمالي وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة" .

وأشار كامل إلى أن راغب أقسم بالله أن تصرف الفتاة جاء دون قصداً منه أو رغبة نهائياً، وأن الصورة خادعة ولم تكن كما ظهرت وأن ما حدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود على المسرح.

وأكد أنه يكن كل الإحترام لمصر وضيوف مصر الحاضرين للحفلات وأنه لن يقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التي هي بيته، إذ يعتبر أنه بداخلها بين أهله وناسه.

وأكد مصطفى كامل أن راغب علامة ختم رسالته بأنه سيكون حريصا على الحضور لمقر النقابة خلال الأيام المُقبلة: "سوف أحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري في بيتي الثاني ونقابتي الثانية نقابة المهن الموسيقية بمصر".

وتعقيبا على رسالة راغب علامة، قال مصطفى كامل "بصفتي نقيباً للمهن الموسيقية أقدر وأحترم سرعة اتصال الفنان الكبير راغب علامة؛ لتوضيح الأمر وتأكيده على احترام مصر وشعبها وضيوفها من كل بلدان العالم، وإقراره باحترام قرار نقابة المهن الموسيقية والحضور لبيته الثاني".

وكان مصطفى كامل أعلن، صباح الاثنين 21 يوليو، عن قرار إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر مؤقتًا، واستدعائه للتحقيق، على خلفية ما جرى في حفله الأخير بالساحل الشمالي.

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أول تعليق من راغب علامة بعد قرار إيقافه عن الغناء في مصر