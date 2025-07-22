أول تعليق من راغب علامة بعد قرار إيقافه عن الغناء في مصر

كتبت- سهيلة أسامة:

علّق الفنان راغب علامة بعد قرار إيقافه عن الغناء في مصر عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس".

وكتب: "اللهم أبعد عنا كل من يحمل في نفسه الحسد والحقد والغيرة، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا، واكفنا شرّهم".

وجاء ذلك عقب البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بشأن إيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعائه للتحقيق بعد أزمة حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وأوضح البيان أن راغب علامة تواصل هاتفيًا مع النقيب مصطفى كامل، وأرسل له رسالة صوتية فضّل الأخير عدم نشرها احترامًا لخصوصيتها، وقال فيها: أخي وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفى كامل، علمت الآن بقرار النقابة وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين، وسياحة مصر هي مسئوليتنا كفنانين عرب مشاركة مع اخواننا الفنانين المصريين، وأتمنى أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر وخصوصاً الساحل الشمالي وما يحدث به من طفرة سياحية غير مسبوقة" .

وأشار كامل إلى أن راغب أقسم بالله أن تصرف الفتاة جاء دون قصداً منه أو رغبة نهائياً، وأن الصورة خادعة ولم تكن كما ظهرت وأن ما حدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود على المسرح.

وأكد أنه يكن كل الإحترام لمصر وضيوف مصر الحاضرين للحفلات وأنه لن يقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التي هي بيته، إذ يعتبر أنه بداخلها بين أهله وناسه .

وأكد مصطفى كامل أن راغب علامة ختم رسالته بأنه سيكون حريصا على الحضور لمقر النقابة خلال الأيام المُقبلة: "سوف أحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري في بيتي الثاني ونقابتي الثانية نقابة المهن الموسيقية بمصر".

وتعقيبا على رسالة راغب علامة، قال مصطفى كامل "بصفتي نقيباً للمهن الموسيقية أقدر وأحترم سرعة اتصال الفنان الكبير راغب علامة؛ لتوضيح الأمر وتأكيده على احترام مصر وشعبها وضيوفها من كل بلدان العالم، وإقراره باحترام قرار نقابة المهن الموسيقية والحضور لبيته الثاني".

وكان مصطفى كامل أعلن، صباح الاثنين 21 يوليو، عن قرار إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر مؤقتًا، واستدعائه للتحقيق، على خلفية ما جرى في حفله الأخير بالساحل الشمالي.

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