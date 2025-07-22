6 صور لـ عبير صبري بالأحمر في أحدث ظهور.. وشقيقتها تعلق

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة عبير صبري لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري مرتدية فستانا أنيقا باللون الأحمر، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقت شقيقتها المذيعة مروة صبري على الصور، وكتبت "أحلى واحدة في الدنيا كلها". ومن بين تعليقات الجمهور: "ما شاء الله قمر وفستانك جميل جدا، بس حاسة عينيكي فيها حزن"، "بيرو جميلة، قمر الزمان"، "ملكة"، "أجمل امرأة في العالم"، "منورة الدنيا"، "برنسيسة"، "ملكة جمال الكون".

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.