كتب - معتز عباس

طرح المطرب أحمد سعد بوستر أغنية "حبيبي ياه ياه" من الوش التاني" لألبومه الغنائي الجديد "بيستهبل".

يشارك أحمد سعد الغناء" مطربي الراب عفروتو ومروان موسي، على أن يتم طرح الأغنية الأربعاء على منصات الموسيقى المختلفة في الساعة 9 مساءً,

وطرح سعد، ألبوم"بيستهبل"، عبر مرحلتين، الأولى كانت يوم 17 يوليو، والمرحلة الثانية سيتم طرحها يوم 24 يوليو.

الوش الأول يضم أغاني: "بيستهبل - أخويا - مكسرات - تاني - بطة".

الوش الثاني يضم أغاني: "بلونة - شفتشي - اتحسدنا - أتك أتك - حبيبي ياه ياه".

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