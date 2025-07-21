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بالتعاون مع عفروتو ومروان موسى.. أحمد سعد يطرح أغنية "حبيبي ياه ياه" في هذا الموعد

11:57 م الإثنين 21 يوليه 2025
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    بوسترات اغنية حبيبي ياه ياه تريو احمد سعد ومروان بابلو وعفرتو
  • عرض 3 صورة
    بوسترات اغنية حبيبي ياه ياه تريو احمد سعد ومروان بابلو وعفرتو
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كتب - معتز عباس

طرح المطرب أحمد سعد بوستر أغنية "حبيبي ياه ياه" من الوش التاني" لألبومه الغنائي الجديد "بيستهبل".

يشارك أحمد سعد الغناء" مطربي الراب عفروتو ومروان موسي، على أن يتم طرح الأغنية الأربعاء على منصات الموسيقى المختلفة في الساعة 9 مساءً,

وطرح سعد، ألبوم"بيستهبل"، عبر مرحلتين، الأولى كانت يوم 17 يوليو، والمرحلة الثانية سيتم طرحها يوم 24 يوليو.

الوش الأول يضم أغاني: "بيستهبل - أخويا - مكسرات - تاني - بطة".

الوش الثاني يضم أغاني: "بلونة - شفتشي - اتحسدنا - أتك أتك - حبيبي ياه ياه".

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المطرب أحمد سعد أغنية حبيبي ياه ياه ألبوم أحمد سعد الجديد أحمد سعد يتعاون مع عفروتو عفروتو ومروان موسى ألبوم بيستهبل
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