بالصور.. أحدث ظهور لـ جورجينا رفقة بناتها داخل أحد الكنائس الشهيرة

كتب - معتز عباس:

شاركت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، داخل إحدى الكنائس الشهيرة.

ونشرت جورجينا مجموعة صور تجمعها بـ بناتها داخل الكنيسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ليتفاعل معها المتابعين والجمهور.

وقدمت جورجينا مؤخرا فيلم "Soy Georgina" هو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس"، عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وتتحدث الشابة الإسبانية، البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو، منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.

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