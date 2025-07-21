بالصور.. أحدث ظهور لـ ميرهان بملابس صيفية والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ميرهان حسين أنظار الجمهور على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بإطلالة صيفية مميزة.

ونشرت ميرهان صورا أثناء قضائها عطلة إجازة الصيف في إحدى المنتجعات السياحية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة عليكي الدريس"، "الله عليكي يا قمر"، "منورة الساحل"، "برنسيسة من يومك"، "مفيش في جمالك".

وكانت آخر مشاركات ميرهان حسين بمسلسل "تل الراهب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن ، ميرهان حسين تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد.

اقرأ أيضا..

داليا البحيري تخطف الأنظار في شوارع فرنسا

مي سليم تنشر صورة مع تامر حسني وتوجه له رسالة.. ماذا قالت؟