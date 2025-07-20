بإطلالة شبابية.. إلهام شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في لبنان، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "على جبل لبنان، وظهرت بجسم رشيق وإطلالة شبابية، ارتدت خلالها تيشرت وبنطلون باللون الأبيض".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "وردة بيضاء، إيه القمر ده، قمراية، إنتي لسة زي ما إنتي قمر في عيني، ولا غطة قمر، مميزة وشيك، قمر بجد".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.

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