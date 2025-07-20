حسين حجاج ينتقد حضور سوزي الأردنية عرض "الشاطر": "ضيعنا عمرنا"

كتبت- نوران أسامة:

عبر الفنان حسين حجاج عن استيائه من ظهور "التيك توكر" سوزي الأردنية في العرض الخاص لفيلم الشاطر، وانتقد تواجدها.

وكتب حجاج عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "ضيعنا عمرنا في التعليم وشغل بـ3000 جنيه، ولو زاد يبقى 3500".

وأشار إلى الموقف الشهير الذي جمع سوزي بوالدها، إذ تحدثت إليه وقتها بطريقة غير لائقة، وكان الفيديو سببا في تحقيقها شهرة واسعة، وتابع "أنا مش ضدها، أنا ضد المجتمع اللي بيشجع على ... دي، يلا محدش عارف آخرتها إيه".

يُذكر أن فيلم "الشاطر" من إخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوي. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن الكوميدي.

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