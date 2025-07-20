بفستان صيفي قصير.. يارا السكري تتألق في أحدث ظهور (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت "صباح الخير"، وظهرت بفستان صيفي مشجر وقصير.

وحازت الصور على إعجاب الجمهور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الأنوثة والرقة والرشاقة"، "قمر الزمان والمكان"، "فنانة جميلة ومتألقة"، "زي القمر"، "أجمل وأرق فنانة"، "بحبك أوي"، "عسل".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

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