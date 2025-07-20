كتبت- منى الموجي:

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفي الذي تُنظّمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، وتقدم فرقة أيامنا الحلوة بقيادة ورؤية المايسترو محمد عثمان في التاسعة مساء الثلاثاء 22 يوليو حفلا على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج كوكبة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التي قدمها رموز الغناء، منهم: محمد عبدالوهاب، أم كلثوم، كارم محمود، حورية حسن إلى جانب بانوراما من الأعمال الخفيفة والفلكلورية الشعبية وتترات المسلسلات الدرامية الشهيرة والإعلانات بدءًا من حقبة تسعينيات القرن الماضي.

يُذكر أن فرقة أيامنا الحلوة تأسست عام 2003 على يد المايسترو محمد عثمان وتضم 20 مطرباً ومطربة ومجموعة من أمهر الموسيقيين، اشتهرت بطابع مميز وأداء مختلف لألوان غنائية متنوعة، شاركت في الكثير من البرامج التليفزيونية الناجحة وقدمت العديد من العروض وحققت قاعدة جماهيرية ضخمة .