كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها مجموعة من الصور الأرشيفية من أعمالها الفنية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلقت على الصور: "كل صورة من دول فيها حكاية... ذكريات من زمن كان بسيط وجميل، ضحكة من القلب، وصُحبة من اللي بيعيشوا في القلب، ويمكن اللحظة عدّت، بس الإحساس بيها عمره ما غاب".

في سياق آخر، أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن اختيار النجمة الكبيرة ليلى علوي لتكون نجمة الدورة الـ41، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر 2025 بمدينة الإسكندرية.

يأتي هذا التكريم تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة التي تعد واحدة من أبرز وأهم المسيرات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث استطاعت ليلى علوي أن تترك بصمة مميزة عبر أدوار متنوعة بين الكلاسيكي والاجتماعي والرومانسي والكوميدي وقدمت عبر مشوارها أعمالا أصبحت علامات بارزة في ذاكرة الفن المصري.