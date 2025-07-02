كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها، خلال قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ولفتت الأنظار بإطلالتها، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها على البحر بفستان قصير وجريء باللونين الأزرق والأبيض.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاء بعضها كالتالي: "دخيل هالطلة"، "حبيبتي"، "ما شاء الله عليكي يا نسرين"، "ربنا يحفظك"، "ملكة جمال الكون"، "كل الحب"، "جمال لا يوصف".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش"، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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