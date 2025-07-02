تامر حسني: "في عمر وسلمى 4 ليلى زاهر أمي وملك زاهر خالتي"

كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان تامر حسني برفقة ليلى وملك زاهر، خلال مشاركتهم في إحدى المناسبات الفنية.

وظهر تامر حسني في الفيديو وهو يمازحهم قائلًا: "البنتين دول مش فاهم إزاي.. المفروض في (عمر وسلمى 4) ليلى تبقى أمي وملك خالتي، هو ده اللي جاي، مش فاهم إزاي حصل الموضوع ده.. وزاهر ابنهم أصلًا".

من جانب آخر، يستعد الفنان تامر حسني لطرح أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "لينا معاد" في صيف 2025.

يُذكر أن الفنان تامر حسني يُعرض له حاليًا فيلم "ريستارت"، ويشاركه البطولة كل من: هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.

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