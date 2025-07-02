مهرجان إعلام ٦ أكتوبر للإنتاج الإعلامي يكرم الفنان محمد صبحي

كتبت- منال الجيوشي

انطلق أمس المهرجان الدولي للإنتاج الإعلامي لكلية الإعلام جامعة ٦ أكتوبر، وشهد الحفل تكريم ضيف شرف المهرجان الفنان الكبير محمد صبحي حيث ألقى كلمة مُلهمة تحدث فيها عن دور الإعلام البناء في بناء وتقويم سلوكيات أفراد المجتمع

وتحدث النجم الكبير في كلمته عن أهمية الاهتمام بالنشء الصغير وبناء الإنسان، مشيراً إلى أهمية ودور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي

وكذلك تم تكريم الشخصية الإعلامية للمهرجان، الأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذة نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، إلى جانب تكريم الأستاذ الدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كشخصية أكاديمية للمهرجان.

وتم تكريم مشروعات التخرج المتميزة من كليات الإعلام بالجامعات الحكومية والخاصة داخل وخارج مصر ومنها السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن، ليبيا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ونيجيريا.

وتم تسليم السادة عمداء الكليات ومشرفي المشروعات والطلاب التكريم والجوائز في فئات وقوالب إعلامية مختلفة بالإضافة إلى الهواة.