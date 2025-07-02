إعلان

مهرجان إعلام ٦ أكتوبر للإنتاج الإعلامي يكرم الفنان محمد صبحي

11:15 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مهرجان إعلام ٦ أكتوبر للإنتاج الإعلامي يكرم الفنان محمد صبحي
  • عرض 3 صورة
    مهرجان إعلام ٦ أكتوبر للإنتاج الإعلامي يكرم الفنان محمد صبحي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

انطلق أمس المهرجان الدولي للإنتاج الإعلامي لكلية الإعلام جامعة ٦ أكتوبر، وشهد الحفل تكريم ضيف شرف المهرجان الفنان الكبير محمد صبحي حيث ألقى كلمة مُلهمة تحدث فيها عن دور الإعلام البناء في بناء وتقويم سلوكيات أفراد المجتمع

وتحدث النجم الكبير في كلمته عن أهمية الاهتمام بالنشء الصغير وبناء الإنسان، مشيراً إلى أهمية ودور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي

وكذلك تم تكريم الشخصية الإعلامية للمهرجان، الأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذة نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصري، إلى جانب تكريم الأستاذ الدكتور حسين أمين مدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كشخصية أكاديمية للمهرجان.

وتم تكريم مشروعات التخرج المتميزة من كليات الإعلام بالجامعات الحكومية والخاصة داخل وخارج مصر ومنها السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن، ليبيا، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ونيجيريا.

وتم تسليم السادة عمداء الكليات ومشرفي المشروعات والطلاب التكريم والجوائز في فئات وقوالب إعلامية مختلفة بالإضافة إلى الهواة.

محمد صبحي المهرجان الدولي للإنتاج الإعلامي كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

النواب يرفض حذف مادة إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل
4 وفيات و22 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا غرق حفار البترول
غرق حفار البترول.. بيان رسمي من قناة السويس بشأن حركة الملاحة
جثة و21 مصابًا في انقلاب سيارة عمال أعلى محور ديروط بأسيوط