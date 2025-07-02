هل تزوجت سمية الخشاب في السر؟.. الفنانة تجيب

كتب - معتز عباس:

أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها لم تتزوج نهائيًا في السر، وذلك خلال لقائها ببرنامج الفصول الأربعة، على قناة "الجديد".

وقالت سمية: "أنا لم ارتبط في السر، أنا حاليا مرتاحة ومبسوطة وعايشة مرحلة مسميها المرحلة الملكية، ببقى رايقة وعظيمة ومركزة في سمية فقط، أنا مش عايزة قلبي يدق خالص ولا يتنيل".

وأضافت: "أنا حاليًا رايقة بهتم في نفسي بنام وبشتغل براحتي وبسافر ومرتاحة مفيش وجع قلب وصداع وعندي حاجات ايجابية بعملها".

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "أم أربعة وأربعين" بطولة جومانا مراد، ميس قمر، حمد أشكناني، هدى الخطيب تأليف هبة مشاري حمادة ،إخراج المثني صبح.

وكانت آخر أعمالها مسلسل "بـ 100 راجل" والذي عرض في رمضان 2024 والمسلسل بطولة سمية الخشاب ، صلاح عبد الله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، هالة فاخر ، محمد القس، من تأليف محمود حمدان ، وإخراج إبرام نشأت.