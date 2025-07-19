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عفروتو يطرح أغنيته الجديدة "كوول" على "يوتيوب" (فيديو)

01:14 م السبت 19 يوليه 2025

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كتب- هاني صابر:

طرح مطرب الراب عفروتو، أغنيته الجديدة " كوول" على موقع الفيديوهات"يوتيوب" ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية، وهي من كلماته وألحانه.

كما يحيي "عفروتو" حفلا غنائيا يوم 25 يوليو الجاري على المسرح الروماني بمشاركة ديسكو مصر وشهاب، ويقدم خلال الحفل باقة من أغانيه.

وشارك عفروتو صديقه مطرب الراب مروان موسى في ألبومه الغنائي الجديد الذي طرحه مؤخرا في أغنية "ياما" مع الموزع الموسيقى الوايلي.

وأحيا "عفروتو" مؤخرا عددا من الحفلات ضمن جولته الأوروبية في بلاد لندن وفرنسا وألمانيا، الشهور الماضية بحضور جماهيري كبير من الجاليات العربية.

عفروتو أغنية كوول مطرب الراب عفروتو
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