كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام سيارة فارهة بأحدث ظهور لها.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جنية في عالم صاخب للغاية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل، قمر، إيه الجمال ده، جميلة، ملكة جمال".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.