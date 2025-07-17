إعلان

جمال عبد الناصر يعتذر عن إعلان وفاة والدة منة شلبي

08:23 م الخميس 17 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منة شلبي ووالدتها (2)
  • عرض 4 صورة
    منة شلبي ووالدتها (1)
  • عرض 4 صورة
    منة شلبي ووالدتها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

أثار الفنان جمال عبدالناصر، حالة من الجدل بعد اعلانه وفاة الفنانة زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي، على غير الحقيقة.

وهو ما تفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره بوست عبر حسابه على فيسبوك، جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة زيزى مصطفى.. والدة الفنانة منة شلبي.. اللهم ارحمها وأغفر لها وأسكنها الجنة.. والبقاء والدوام لله رب العالمين".

جمال عبدالناصر

وهو ما نفاه المنتح صفي الدين محمود، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "الحمد لله، السيدة زيزي مصطفي والدة الصديقة منة شلبي بخير الحمدلله وكل الاخبار المتداولة غير صحيحة، برجاء تحري الدقة في نقل الاخبار متعكم الله بالصحة وطول العمر".

صفي الدين محمود

وعاد الفنان جمال عبد الناصر، ليعتذر عن البوست بعد حذفه، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "أعتذر عن الخبر إذا لم يكن صحيحأ فالخبر منقول عن صفحة يا تلفزيون يا بقلم أ. إنجى يوسف ..تمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة زيزى مصطفى".

جمال عبدالناصر2

يُذكر أن، آخر أعمال منة شلبي فيلم "الهوى سلطان" وشاركها البطولة أحمد داود، أحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وتأليف وإخراج هبة يسري.

منة شلبي والدة منة شلبي زيزي مصطفى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المنتج صفي الدين محمود ينفي وفاة والدة الفنانة منة شلبي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بيان جديد من الصحة بشأن واقعة وفاة 5 أطفال بالمنيا
رسالة تهديد مباشرة إلى نتنياهو من "العصائب الحمراء".. ماذا نعرف عن الجماعة؟
"أنا عارف إني هدخل الجنة".. مجدي الجلاد يوجه سؤالا مهما لـ د. سعد الهلالي