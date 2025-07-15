عائشة بن أحمد تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أنظار الجمهور على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت عائشة صورًا، أثناء قضاء إجازة الصيف، على حسابها بموقع "انستجرام"، مرتدية ملابس صيفية مبهجة، والتي تفاعلت معاها شام الذهبي ابنة المطربة أصالة.

تفاعل المتابعين على "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي:"حلوة أوي"، "جميلة جدا"، "عائشة الحب"، "احلى صورة"، جميلة ورائعة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل بدون سابق إنذار وشاركها البطولة النجم آسر ياسين، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الأخير 2024.

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