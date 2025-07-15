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"بحر ويخت ورياضة".. 20 صورة لـ جورجينا وعائلتها في إجازة الصيف

08:07 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    بنات جورجينا
  • عرض 24 صورة
    ابناء جورجينا ورونالدو امام احد الشواطئ
  • عرض 24 صورة
    أبناء جورجينا ورونالدو
  • عرض 24 صورة
    أسرة جورجينا في مدريد
  • عرض 24 صورة
    أبناء جورجينا ورونالدو
  • عرض 24 صورة
    جورجينا امام طائرتها الخاصة
  • عرض 24 صورة
    جورجينا بملابس البحر
  • عرض 24 صورة
    جورجينا تركب طائرتها الخاصة
  • عرض 24 صورة
    جورجينا تقضي اجازة الصيف في مدريد
  • عرض 24 صورة
    جورجينا بملابس البحر في حمام السباحة
  • عرض 24 صورة
    جورجينا داخل الطائرة
  • عرض 24 صورة
    جورجينا وابنتها داخل الحديقة
  • عرض 24 صورة
    جورجينا وابنتها
  • عرض 24 صورة
    جورجينا تقضي اجازة الصيف
  • عرض 24 صورة
    ابناء رونالدو وجورجينا في البحر
  • عرض 24 صورة
    جورجينا
  • عرض 24 صورة
    جورجينا داخل الجيم
  • عرض 24 صورة
    جورجينا في الجيم
  • عرض 24 صورة
    جورجينا أثناء ممارستها الرياضة
  • عرض 24 صورة
    جلسة تصوير لجورجينا في الجيم
  • عرض 24 صورة
    جورجينا تسمتع بإجازة الصيف
  • عرض 24 صورة
    جورجينا وصديقها رونالدو اثناء قضاء اجازة الصيف
  • عرض 24 صورة
    جلسة تصوير لجورجينا في الجيم (2)
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كتب - معتز عباس:

تستمتع الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، بقضاء عطلة الصيف مع صديقها كريستيانو رونالدو وأبنائها، من داخل احدى شواطئ مدريد والسعودية، خلال صيف 2025.

شاركت جورجينا رودريجيز متابعيها على "انستجرام" صورًا من عطلتها البحرية مع كريستيانو رونالدو وأطفالهما. تظهر الصور العائلة تستمتع بوقتها على متن يخت فاخر، مع لقطات مميزة لأبنائها وهم يستمتعون بركوب الدراجات المائية (الجيت سكي).

كما ظهرت جورجينا في صورًا آخرى وهي ترتدي ملابس رياضية، وتقوم ببعض التدريبات، أثناء قضاء الإجازة.

وقدمت جورجينا مؤخرا فيلم "Soy Georgina" هو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس"، عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.
وتتحدث الشابة الإسبانية، البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو، منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.

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رونالدو وجورجينا كريستيانو رونالدو جورجينا في الصيف
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