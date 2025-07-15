"بحر ويخت ورياضة".. 20 صورة لـ جورجينا وعائلتها في إجازة الصيف

كتب - معتز عباس:

تستمتع الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، بقضاء عطلة الصيف مع صديقها كريستيانو رونالدو وأبنائها، من داخل احدى شواطئ مدريد والسعودية، خلال صيف 2025.

شاركت جورجينا رودريجيز متابعيها على "انستجرام" صورًا من عطلتها البحرية مع كريستيانو رونالدو وأطفالهما. تظهر الصور العائلة تستمتع بوقتها على متن يخت فاخر، مع لقطات مميزة لأبنائها وهم يستمتعون بركوب الدراجات المائية (الجيت سكي).

كما ظهرت جورجينا في صورًا آخرى وهي ترتدي ملابس رياضية، وتقوم ببعض التدريبات، أثناء قضاء الإجازة.

وقدمت جورجينا مؤخرا فيلم "Soy Georgina" هو ينتمي للأعمال الوثائقية لـ"نيتفلكس"، عن حياة جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وتتحدث الشابة الإسبانية، البالغة من العمر 27 عاما، عن تفاصيل من حياتها وعلاقتها برونالدو، منذ النظرة الأولى، كما ستكشف عن جانب من حياتها الأسرية رفقة أطفالها.

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