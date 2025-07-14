كتب- مروان الطيب:

تواصل موقع مصراوي مع الفنانة شادية عبد الحميد، بعد تداول تصريحات بشأن انتحال شخصيتها من قبل شخص غامض، وتواصله مع عدد من النجوم مطالبا أياهم بمبالغ مالية كبيرة.

وفي تصريحات خاصة، قالت شادية عبد الحميد: "أنا فوجئت بالدكتور أشرف زكي بيكلمني وقالي إن فيه حد ادعى أنه أنا وتواصل مع الفنان أحمد السعدني وطلب منه فلوس بداعي المرض، إلى جانب تواصله مع الفنانة تيسير فهمي اللي لقيتها بعتت للشخص ده مبلغ 2000 جنيه وبعتت لي صور من محادثات بينهم".

وأضافت: "اللي بيحصل سلوك غير أخلاقي وغير ديني والدكتور أشرف زكي طلب مني اكتب الكلام ده وأوضح الأمر للناس عبر حساباتي المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص".

وعن ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية: "مابيتعرضش عليا أي أدوار وأكيد مش هروح اخبط على المنتجين عشان أمثل، مع أن مرحلتي العمرية دلوقتي أقدر أقدم خلالها أدوار كتيرة، وكان اخر دور ليا ظهوري كضيفة شرف في مسلسل لعبة نيوتن مع النجمة منى زكي والناس كلها أشادت بدوري".

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