بالصور.. ريم سامي تخطف الأنظار من أحدث ظهور أمام البحر في الساحل

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ريم سامي أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي، أثناء قضاء إجازة الصيف.

ونشرت ريم صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الشمس والظلال والهواء والمياه المالحة.. أنا بعيش يومي المفضل".

وكانت ريم سامي، قد احتفلت بزواجها على رجل الأعمال محمد المغازي يوم 17 مايو 2024 بحضور عدد من الفنانين.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.

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