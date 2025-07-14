أحدث ظهور لـ كاظم الساهر بعد شائعات وفاته

كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم العراقي كاظم الساهر من أحدث ظهور له عقب تداول شائعات وفاته خلال الساعات الماضية.

ونشر حساب رسمي يحمل اسم "محبي كاظم الساهر" على فيسبوك، الصورة، وحمل تعليق: "القيصر كاظم الساهر بصحة جيدة والحمد لله.. نتمنى من الصفحات توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات".

وكان اسم النجم كاظم الساهر، تصدر تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تداول شائعات حول وفاته.

ونفى مصدر مقرب من كاظم الساهر في تصريح خاص لـ"مصراوي" شائعات وفاة كاظم الساهر، مؤكدا أنه بخير وصحة جيدة، ولا صحة لما يتردد من شائعات حول وفاته.

يأتي ذلك قبل أيام من حفله الغنائي المقرر أن يحييه يوم 17 يوليو الجاري، ويشاركه فيه المطرب حسين الجسمي بالكويت.

ومنذ يومين، نشر كاظم الساهر، صورة له من احدى حفلاته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ضروري كل نوتة تولّد الإحساس المقصود في كل حرف من كل كلمة".

وكان كاظم الساهر، قد أثار تفاعلا خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره بـ"لوك جديد"

وظهر كاظم الساهر في لوكه الجديد بتسريحة شعر مختلفة عما اعتاد على الظهور بها أمام محبيه وجمهوره.

يذكر أن، كاظم الساهر، طرح مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحانه وغنائه.