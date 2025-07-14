كتب- هاني صابر:

خطفت ؤ، الأنظار إليها بإطلالة جريئة أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت زينة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وحشتوني".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "خطيرة، قمر، ملكة جمال مصر، العسل كله، أحلى زينة".

يذكر أن، زينة شاركت في مسلسل"العتاولة" الذي عرض في دراما رمضان 2025 من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.