كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، في أحدث ظهور لها خلال الصيف.

وظهرت داليا بإطلالة أنيقة، وارتدت ملابس رياضية، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

ولاقت الصور تفاعل واسع من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "قمر ما شاء الله"، "أجمل ست"، "إنتي بتكبري ولا بتصغري؟"، "صباح العسل يا دودو".

يذكر أن داليا البحيري تنتظر عرض مسلسل "بدون مقابل" والذي يشاركها في بطولته هاني رمزي، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، وتأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

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