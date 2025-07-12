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وفاة شقيقة الفنان مدحت تيخا

02:04 م السبت 12 يوليه 2025

مدحت تيخا

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كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان مدحت تيخا، منذ قليل، عن وفاة شقيقته، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وكتب تيخا، عبر حسابه على فيسبوك: "أختي ماتت".

يذكر أن، آخر أعمال مدحت تيخا مسلسل"سيد الناس" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

مدحت تيخا وفاة شقيقة مدحت تيخا
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