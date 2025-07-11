كتب- هاني صابر:

توفيت الفنانة شروق، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 73 عاما، عقب رحلة طويلة بمشوارها الفني الذي امتد لقرابة الـ 168 عملا فنيا.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، خبر وفاة الفنانة شروق بعد صراع مع المرض، طالبا من محبيها الدعاء لها، مضيفا أن أسرة الراحلة لم تحدد موعد ومكان جنازتها حتى الآن.

ونستعرض لكم معلومات عن الفنانة الراحلة شروق في السطور التالية:

- من مواليد 20 مارس 1952.

- بدأت نشاطها الفني في الثمانينيات.

- تخرجت في كلية الزراعة.

- عملت بالسينما ببداية مشوارها الفني في أدوار ثانوية مساعدة.

- مثلت في أعمال فنية أمام كمال الشناوي ونور الشريف وأشرف عبدالباقي ويوسف الشريف، وميرفت أمين، وممدوح عبدالعليم وأحمد زكي ونجلاء فتحي ونيللي كريم.

- كانت آخر أفلامها "نص يوم" الذي عرض عام 2021 وقدمت فيه شخصية "شوشو".

- كانت آخر مسلسلاتها "ستات قادرة" بطولة الفنانة عبير صبري.

- من مسلسلاتها "يوميات ونيس، قضية رأي عام، راجل وست ستات، ستات قادرة، الخفافيش، عرفة البحر، أم الصابرين، رقم مجهول، عبودة ماركة مسجلة".

- من أعمالها السينمائية "نص يوم، إنت إيه، الخروج عن النص، فوبيا، دقي يا مزيكا، محترم إلا ربع".