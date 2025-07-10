أحمد السقا: "أنا راجل على الله وإنسان متسامح"

كتب - معتز عباس:

حلَّ النجم أحمد السقا ضيفًا على برنامج "ET بالعربي"، عقب جولته الخليجية لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد" في السعودية والإمارات.

كشف السقا رأيه في مواقع التواصل الاجتماعي: قائلًا: "السوشيال ميديا المفروض تبقى نعمة لكن إحنا كشعوب عربية وثقافات معينة بنستخدمها استخدام خاطئ، الخواجة صدرهلنا بشكل عشان نستخدمها بشكل عشان هو دارسنا وعارف اننا هنستخدمها غلط، والبعض يستخدمها في فضح ستر وبهدلة وشتيمة، أتمنى ربنا يصلح الحال".

وأضاف:"أنا إنسان متسامح وراجل على الله، عمري ما بخطط لبكرا بحط دماغي على المخدة أنا أفقر واحد في مصر، بقوم من النوم أغنى واحد في مصر بستره".

ويشارك أحمد السقا في صيف 2025 بفيلم "أحمد وأحمد" بمشاركة النجم أحمد فهمي، فيلم "أحمد وأحمد"، والذي تدور أحداثه عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.

يشارك في الفيلم الفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري، إخراج أحمد نادر جلال.