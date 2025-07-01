كتب - معتز عباس:

تصوير / إسلام فاروق:

وصلت، منذ قليل، الفنانة جيهان الشماشرجي العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، والذي يقام داخل أحد السينمات بمول مصر، بمدينة السادس من أكتوبر.

وخطفت جيهان أنظار الحاضرين وعدسات الكاميرات على "الريد كاربت" من العرض الخاص لفيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجمين احمد السقا وأحمد فهمي.

فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجم أحمد السقا، والفنان أحمد فهمي، والذي تدور أحداثه عن أجواء أكشن كوميدية تدور ويُظهر البرومو حادث سير يتعرض له السقا، ويدخل بسببه المستشفى، ويصاب بفقدان للذاكرة.

يشارك في الفيلم الفنانة جيهان الشماشرجي والنجمة غادة عبد الرازق والنجم طارق لطفي، وحاتم صلاح، وعلي صبحي، وسامي مغاوري، إخراج أحمد نادر جلال.

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